Lord Vinheteiro fala sobre música nacional e sucesso de MC Pipokinha: ‘Brasileiro gosta de artes de fezes’

Em entrevista ao Pânico, o músico também opinou sobre a inteligência artificial do ChatGPT: ‘Inferior ao ser humano’

Nesta quinta-feira, 30, o programa Pânico recebeu músico Lord Vinheteiro, que deu sua opinão sobre os grandes sucessos da música brasileira. Entre os artistas citados pela bancada do programa, está a funkeira MC Pipokinha, que causa polêmicas pelas coreografias e letras com conteúdos sexuais. “Brasileiro gosta de porcaria, gosta de artes de fezes. É a palavra mais adequada. Eu não posso falar, tudo tenho que achar bom, senão coisas acontecem. Eu posso falar mal do rock, do sertanejo…”, queixou-se Vinheteiro. “Para tocar em algum lugar aqui da música do ‘mainstream’, você tem que emprestar o seu anel para alguém. Só falam de mim para me xingar, para elogiar o meu trabalho só aqui e nos podcasts em que eu vou. As pessoas estão cada vez ficando mais imbecis e gostando de coisas piores”, acrescentou.

Em tom crítico, o músico ainda criticou redes sociais e afirmou que a inteligência artificial ChatGPT é limitada e não entende o suficiente as informações sobre piano. “Entrei no ChatGPT e achei uma porcaria, um lixo. Quem é muito ignorante e vai fazer um trabalho de escola, pega lá o ChatGPT. Eu procurei informações sobre piano. Tudo ruim! É óbvio que ele é inferior ao ser humano. Se ele ficar superior, é só estudar mais. A mente é prática, é infinita e tem um trilhão de possibilidades. O pouco que eu usei ainda não me impressionou”, afirmou. “A pior [rede social], a que eu não gosto é o Tiktok, me causa asco. Falando de problemas, uma rede problemática é o Twitter. A turma só ia lá para xingar. Ultimamente eu ando até sofrendo entrando lá”, concluiu.