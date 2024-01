Participantes suspeitam de Paredão Falso e Yasmin Brunet teme retorno de Maycon no ‘BBB 24’

Filha de Luiza Brunet expressou preocupação com a possibilidade do retorno do brother, que recebeu apenas 8,46% dos votos para permanecer no reality

Reprodução/TV Globo Maycon é o primeiro eliminado do 'BBB 24'



Após a saída de Maycon do “BBB 24“, os participantes levantam a hipótese de que tenha sido um Paredão Falso. Em uma conversa com Yasmin Brunet e Thalyta, Marcus relembrou o que aconteceu na edição anterior do programa, em que Marília e Fred Nicácio foram os primeiros eliminados do programa, mas o médico eliminado acabou retornando. “É uma opção, mas eu acho que não”, disse Marcus, que recebeu o apoio de Thalyta na hipótese. Por sua vez, a filha de Luiza Brunet expressou preocupação com a possibilidade do retorno do brother. Como o site da Jovem Pan mostrou, Maycon recebeu apenas 8,46% dos votos na disputa contra Giovanna e Yasmin Brunet, que receberam 42,20% e 49,34% respectivamente. Nesta primeira etapa do reality show, diferente das outras edições, os votos do público são para os participantes ficar na casa.