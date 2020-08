Cardi B lança clipe de ‘WAP’ em parceria com Megan Thee Stallion; assista

Videoclipe tem participações especiais de Normani, Kylie Jenner e Rosalía

clipe WAP, Cardi B e Megan Thee Stallion Cardi B e Megan Thee Stallion no clipe 'WAP'



A sexta-feira, 7, começou quente. A rapper americana Cardi B lançou no seu canal oficial do Youtube o clipe de ‘WAP’, sua parceria com Megan Thee Stallion durante a madrugada. O videoclipe é bem sensual e mostra as duas cantoras numa mansão e interagindo com outras artistas como Normani, Kylie Jenner e Rosalía. A filmagem foi dirigida por Colin Tilley e teve como coreógrafo JaQuel Knight.

O lançamento de WAP rapidamente virou Trend Topics no Twitter após as especulações de um novo álbum de Cardi B, que lançou seu último trabalho em 2018. ‘Invasion of Privacy’, ganhou o Grammy de melhor álbum de rap e um BET Award de melhor álbum do ano, além de ter recebido boas críticas e chegar ao topo das paradas com singles como ‘Bodak Yellow’.

Volta por cima de Megan Thee Stallion

A cantora de 25 anos, Megan Pete, também conhecida como Megan Thee Stallion retorna ao mundo da música depois de passar por maus momentos. A cantora diz ter sido baleada em uma confusão envolvendo o rapper Tory Lane no mês de julho. “No domingo de manhã, sofri ferimentos de bala, como resultado de um crime que foi cometido contra mim com a intenção de me machucar fisicamente. Eu nunca fui presa, os policiais me levaram ao hospital, onde fui submetida a uma cirurgia para remover as balas. Era importante esclarecer os detalhes sobre essa noite traumática”, escreveu ela em sua conta oficial do Instagram. Meg já liberou parcerias com Nicki Minaj e Beyoncé no passado, chegando a liderança da Billboard com o remix de “Savage”.

Assista ao clipe de WAP: