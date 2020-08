‘Capitã Marvel 2’: Nia DaCosta será primeira mulher negra a dirigir filme da Marvel

Longa protagonizado por Brie Larson tem previsão de estreia para 8 de julho de 2022

Reprodução Nia DaCosta será a diretora de "Capitã Marvel 2"



Nia DaCosta, diretora do aguardado remake do clássico de terror “Candyman”, foi a escolhida para dirigir a sequência “Capitã Marvel 2”, uma das apostas da Marvel Studios. A informação foi confirmada pela Variety. DaCosta substituirá Anna Boden e Ryan Fleck, que encabeçaram o primeiro filme da heroína, que arrecadou 1.13 bilhão de dólares ao redor do mundo. Brie Larson retornará no papel da protagonista Carol Danvers. O roteiro será de Megan McDonnell, que também assinará os scripts da série original do Disney+ “Wandavision”.

DaCosta é apenas a quarta mulher – a primeira negra – a dirigir um longa do universo cinematográfico da Marvel. Além de Boden, houve Cate Shortland (“Viúva Negra”, filme ainda inédito que teve sua estreia adiada deviso à pandemia do novo coronavírus) e Chloé Zhao (“Os Eternos”, que deve estrear em 2021).

A diretora deu pontapé inicial em sua carreira com o filme indie “Little Woods”, estrelado por Tessa Thompson. Ele a ajudou a garantir a posição em “Candyman”, que foi produzido e co-escrito por Jordan Peele, do aclamado “Corra”. A produção estrearia em junho, mas teve a data adiada para outubro por causa da pandemia/

A direção de “Capitã Marvel 2” foi muito cobiçada, apesar da preocupação de como uma megaprodução será conduzida em tempos de covid-19. Segundo a Variety, Olivia Wilde e Jamie Babbitt foram cogitadas. A sequência deve estrear em 8 de julho de 2022.