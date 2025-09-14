Jovem Pan > Entretenimento > Música > Cardi B se disfarça de camelô para promover novo álbum

Cardi B se disfarça de camelô para promover novo álbum

Em uma publicação em suas redes sociais, a artista brincou: ‘Sete dias até eu descobrir se eu vou perder minha casa, compre meu álbum para me ajudar’

  Por da Redação
  • 14/09/2025 08h23
Reprodução/Instagram/@iamcardib Cardi B O lançamento de "Am I The Drama?" está agendado para a próxima sexta-feira (19)

A rapper norte-americana Cardi B decidiu adotar uma abordagem inusitada para promover seu novo álbum, intitulado “Am I The Drama?”. Em uma ação surpreendente, ela foi vista no metrô de Nova York, onde se disfarçou de camelô para vender CDs e vinis do seu trabalho mais recente. A artista afirmou que essa iniciativa faz parte de um esforço para “mudar sua vida” e servir como um exemplo positivo para seus filhos.

Em uma publicação em suas redes sociais, a artista brincou: “Sete dias até eu descobrir se eu vou perder minha casa. Compre meu álbum para me ajudar a salvá-la”, escreveu. O lançamento de “Am I The Drama?” está agendado para a próxima sexta-feira (19).

Confira a publicação

 
Ver esta publicação no Instagram
  Uma publicação partilhada por Cardi B (@iamcardib)

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA

