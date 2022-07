Carlos Santana passa mal e é atendido por médicos durante show nos EUA

Músico de 74 anos foi retirado de maca do palco e deixou fãs assustados

Reprodução/ Twitter @rooprajfox2 Músico de 74 anos passou mal durante apresentação em Michigan



O guitarrista Carlos Santana assustou os fãs nesta terça-feira, 05, ao passar mal durante sua apresentação no Pine Knob Music Theatre, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. O repórter Roop Raj, da Fox2 Detroit, estava presente na apresentação e fotografou o atendimento. Carlos está com 74 anos. A plateia pediu orações por “problema médico sério”. No entanto, os presentes também disseram que Carlos acenou para os fãs enquanto era retirado de maca do palco. O estado de saúde do músico não foi divulgado oficialmente após o atendimento.