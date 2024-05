Cat Power recria show histórico de Bob Dylan em festival de música em São Paulo

No C6 Fest, a cantora e compositora norte-americana interpretou as músicas da mesma forma que o ícone do rock’n’roll há quase 60 anos; repertório incluiu clássicos como “Like a Rolling Stone” e “Mr. Tambourine Man”

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cat Power se apresentou na Tenda Metlife no Parque do Ibirapuera em São Paulo na noite deste domingo (19) no terceiro dia do C6 Fest 2024



A cantora e compositora norte-americana Cat Power se apresentou no festival de música C6 Fest, em São Paulo, neste domingo (19), em show que recriou o repertório histórico de Bob Dylan de sua turnê britânica em 1966. A artista interpretou as músicas exatamente da mesma forma que o ícone do rock’n’roll há quase 60 anos. Durante a performance, a plateia prestou atenção redobrada nas músicas, em um momento que marcou a carreira de Dylan e praticamente mudou o cenário musical da época.

O show original de Bob Dylan flagra um período conturbado em sua carreira, sendo um marco importante na história do rock. Chan Marshall, como também é conhecida, seguiu a ordem das músicas apresentadas no concerto original, dividindo a apresentação em duas partes: uma acústica e outra elétrica. O repertório incluiu clássicos como “It’s All Over Now, Baby Blue”, “Mr. Tambourine Man”, “The Balad of a Thin Man” e “Like a Rolling Stone“.

O público presente pôde reviver um momento icônico da música, com uma interpretação fiel e emocionante das canções que marcaram toda uma geração. A performance de Cat Power no Parque do Ibirapuera foi um verdadeiro tributo à genialidade de Bob Dylan e da própria cantora.

