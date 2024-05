Tony Ramos passa por nova cirurgia, está acordado e respira sem ajuda de aparelhos

Segundo boletim do Hospital Samaritano Botafogo, o ator foi operado neste domingo (19) após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos

Divulgação/TV Globo/Paulo Belote Este é o segundo procedimento que Tony Ramos faz para tratar de um hematoma subdural



Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma nova cirurgia neste domingo (19) após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. De acordo com o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, o ator “encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”.

Este é o segundo procedimento que Tony Ramos faz para tratar de um hematoma subdural. Na última quinta-feira (16), o artista foi submetido à primeira cirurgia para drenar o coágulo. No sábado (18), Tony Ramos havia sido transferido do Centro de Terapia Intensiva (CTI) para uma unidade semi-intensiva, após receber alta da outra cirurgia, onde apresentou melhora progressiva. As duas operações foram comandadas pelo médico Paulo Niemeyer.

A atriz Denise Fraga, colega de elenco de Tony Ramos, esteve presente no hospital após o procedimento anterior e relatou que o ator já estava fazendo piadas. As apresentações do espetáculo “O que só sabemos juntos”, em que atuam juntos no Tuca, em São Paulo, foram suspensas devido à internação do ator. Após a visita, Denise Fraga destacou a boa disposição do ator e sua capacidade de se comunicar.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA