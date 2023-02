Com Manu Gavassi, Emicida e Capital Inicial, João Rock anuncia atrações; veja o line-up

Festival acontecerá no dia 3 de junho na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, reunindo grandes nomes da música nacional

Divulgação João Rock Venda de ingressos começa nesta quarta-feira, 8, e acontece de forma online e presencial



A organização do festival João Rock 2023 divulgou o line-up completo da edição deste ano, a 20ª da história. O evento acontecerá no dia 3 de junho na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e deverá ter mais de 14 horas de música ao vivo. Ao todo, serão mais de 20 atrações que serão divididas em quatro palcos. No Palco João Rock, o principal do evento, se apresentarão nomes como Capital Inicial, CPM 22 e Emicida. No Palco Aquarela, os destaques são as apresentações das cantoras Ana Carolina e Manu Gavassi. No Palco Brasil, ícones da música nacional como Mutantes, Alceu Valença e Gilberto Gil irão se apresentar. Por fim, o Palco Fortalecendo a Cena, que promove produções independentes, terá show de artistas como Hyperanhas, Tasha & Tracie e Don L. A expectativa do festival é de receber mais de 75 mil pessoas em uma área de 20 mil metros quadrados. A venda de ingressos começou nesta quarta-feira, 8, no site do festival. Além disso, é possível comprar ingressos de forma presencial nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, Novo Shopping e Ribeirão Shopping e loja Footwear Ophicina no Shopping Santa Úrsula. Os preços variam entre R$ 210 (meia entrada na pista) e R$ 940 (Camarote Colorado).

Confira o line-up completo:

Palco João Rock: Filipe Ret e L7nnon + convidados, Capital Inicial, Ira!, BaianaSystem, Pitty, CPM 22, Gilsons, Emicida + convidados e Planet Hemp;

Filipe Ret e L7nnon + convidados, Capital Inicial, Ira!, BaianaSystem, Pitty, CPM 22, Gilsons, Emicida + convidados e Planet Hemp; Palco Aquarela: Ana Carolina canta Cássia Eller, Marina Sena, Flora Matos, Majur e Manu Gavassi canta Fruto Proibido;

Ana Carolina canta Cássia Eller, Marina Sena, Flora Matos, Majur e Manu Gavassi canta Fruto Proibido; Palco Brasil: Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Alceu Valença e Gilberto Gil;

Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Alceu Valença e Gilberto Gil; Palco Fortalecendo a Cena: Borges, Major RD, Hyperanhas, Tasha & Tracie e Don L.