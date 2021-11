Cauan diz que Marília Mendonça o fez parar de compor: ‘Iria passar vergonha’

Sertanejo da dupla com Cleber conheceu a Rainha da Sofrência quando ela era adolescente e ficou assombrado com o talento de um dos maiores fenômenos da música brasileira

Reprodução/Jovem Pan News Cauan conheceu Marília Mendonça em Goiânia



O cantor sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, conheceu a conterrânea Marília Mendonça quando a Rainha da Sofrência ainda nem sonhava com esse apelido. “Quando ela tinha 15, 16 anos”, revelou o sertanejo. “Extremamente talentosa. Um brilho que não era comum, não era normal. Veio de uma família muito pobre. Gostava de ajudar as pessoas, mas, se não pudesse, já falava logo, não ficava rodeando.” O talento da amiga assombrou tanto o músico goiano que ele parou de compor. “Eu me arriscava a escrever músicas. Mas, quando eu comecei a compor com a Marília Mendonça, desisti. O talento era tão gigantesco, era tanta ideia que brotava daquela cabeça, que eu falei: ‘Não tenho esse talento, vou passar vergonha’. Passei vários anos sem compor”, contou Cauan.

“Ela era muito autêntica, não tinha conversa atravessada. Dotada de uma voz, de um carisma… Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. O sucesso chegou para ela com 19, 20 anos. E ela só melhorou. Para se ter uma ideia, a gente nunca ouviu falar do pai da Marília. Não foi fácil para a mãe dela, para o tio. E ela conseguiu romper todos os obstáculos”, acrescentou o sertanejo, que refuta a ideia de que a amiga representa o feminismo na música caipira. “Eu nem sou muito de dividir por gênero, por qualquer característica. Ela fez a diferença na música sertaneja, independentemente de ser mulher ou homem. Mas em um segmento que tinha mais dificuldade de trazer cantoras do sexo feminino, isso foi a prova maior de que ela foi um grande fenômeno. Ela foi um dos maiores fenômenos que eu já vi. Ela conseguiu ocupar os espaços, não por ser mulher, mas conseguiu se sobressair.”

Cauan contou que, por volta das 16h30, recebeu a notícia de que o avião havia caído. “Não que ela estivesse. Até porque estamos em um momento de volta [aos shows] tímido. Antigamente, em uma sexta ou sábado, você sabia que o artista estava fazendo show. Imaginei que ela pudesse não estar”, disse o artista. “Primeira pergunta que fiz foi: ‘Ela estava dentro’? Na hora eu só procurei me informar através de noticiários. Entrei logo nos portais para saber. Porque começa a surgir muita especulação, os grupos de WhatsApp começam a trazer notícias desencontradas. Depois chegou aquela foto, a informação de que ela estava no avião, mas passava bem. Aí foram momentos de muita tensão. Mas em outros grupos falavam de notícias piores, que se confirmaram em seguida.”