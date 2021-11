Ex-namorado e pai do filho de Marília, Murilo Huff, se pronuncia: ‘Ainda não tenho palavras’

Cantor informou que Léo, de quase dois anos, está bem; casal terminou o namoro em setembro de 2020

Reprodução/Instagram/murilohuff Murilo Huff e Marília Mendonça começaram a namorar pela primeira vez em maio de 2019



O cantor Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da cantora, mãe de seu filho Leo, de quase dois anos. “Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui para agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo, e para pedir a oração de vocês por nossa família e as famílias das demais vítimas”, escreveu o músico, que informou que o bebê está bem. Em setembro de 2021, o casal anunciou o término do namoro. Essa não era a primeira vez que o casal rompia a relação. Em julho de 2020, quando Léo tinha sete meses, o casal anunciou que não estava mais junto e Marília fez questão de negar os boatos de que o namoro chegou ao fim por ciúmes e traição. Pouco depois, os artistas reataram, mas não falaram mais do relacionamento publicamente.