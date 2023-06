Celiné Dion sofre com problemas de saúde e não deve voltar aos palcos, diz revista americana

Aos 55 anos, estrela do pop foi diagnosticada com síndrome de stiff-person, doença que provoca rigidez muscular, gera espasmos dolorosos e dificulta movimentos

Reprodução/Instagram/celinedion Segundo fonte anônima, tratamento não está retardando avanço da doença no corpo de Celiné



A cantora canadense Celiné Dion, 55, não deve voltar aos palcos. Isso porque, segundo o site RadarOnline, a estrela teve uma piora em seu quadro de saúde. Em 2022, a canadense revelou ter sido diagnosticada com a síndrome de stiff-person (pessoa-rígida), uma doença neurológica que provoca rigidez muscular e causa espasmos dolorosos, deixando o portador “duro” e com movimentos limitados. Segundo o portal, Dion não está conseguindo retardar o avanço da doença e uma fonte ouvida pelo veículo afirma que ela sofre com dores, mesmo tendo uma equipe médica boa. Ainda segundo a fonte anônima, mesmo com o tratamento, ela não vem registrando melhora. A cantora tem três filhos: René-Charles, 21, e os gêmeos Nelson e Eddy, 11, que ela teve com o marido René Angélil, que morreu em 2016. Além disso, Celiné tem 11 irmãos e irmãs que vivem no Canadá.