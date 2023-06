Viih Tube abre o jogo e diz como manteve vida sexual ativa nos últimos meses de gravidez

Nas redes sociais, ex-BBB contou que nascimento de filha dificultou relações com Eliezer e ressaltou importância da paciência: ‘Acontecia quando me sentia confortável e quase que agendado’

Reprodução/Instagram/eliezer Filha do casal de ex-BBBs nasceu no dia 9 de abril deste ano



A ex-BBB Viih Tube deu detalhes sobre a sua vida sexual durante a gravidez. Em postagem nas redes sociais, ela foi questionada sobre como manteve as relações com seu parceiro Eliezer durante o processo de gestação de sua primeira filha, Lua. Ela aproveitou para dar dicas e relatar sobre como tem sido sua rotina desde o nascimento do bebê. “Na gravidez durante os últimos meses, papai e mamãe e de ladinho. Com o homem de braço bem esticado, sem encostar na barriga, dá muita aflição. É aquela coisa, muito cansaço, não foi minha prioridade nos últimos meses. Dialogar muito, mas no meu jeitinho e no meu tempo, quando me sentia confortável e quase que agendado também. Eu dormia muito cedo e tinha muito sono. Ele super respeitou”, relatou. É algo muito pessoal, eu também falo muito sobre sexualidade, principalmente feminina, acho importante. Em relação a mim e meu marido, eu falo o que posso falar, o que posso dizer é que não achem que não vai mudar. Vai mudar, respeitem o tempo das mulheres de vocês. Minha filha dorme no meu quarto e eu jamais faria coisas com ela no quarto. Só dá para ser em momentos em que ela está bem acompanhada com alguém e você consegue ter intimidade com o seu marido, meio que agendado. Entendam que é um processo”, pontuou. Lua di Felicci, fruto do casal de ex-BBBs, nasceu há pouco mais de dois meses. Desde que anunciou a novidade, Viih Tube passou a gravar conteúdos sobre maternidade nas redes sociais.