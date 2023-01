Chorão, de Os Travessos, explica desmaio no palco: ‘Tem gente falando que era cachaça’

Músico negou que estava alcoolizado, falou de doença que está enfrentando e efeito colateral de remédio

Reprodução/Instagram/chorao_otvs Chorão, do grupo Os Travesso, disse que desmaiou de fraqueza em show



O músico Chorão, integrante do grupo de pagode Os Travessos, desmaiou durante um show que participou no último fim de semana. O vídeo do momento em que ele caí para trás enquanto tocava repercutiu nas redes sociais e algumas pessoas disseram que o artista estava alcoolizado. Com a repercussão do assunto, Chorão decidiu se manifestar e explicou por que teve um apagão no palco. “Vocês devem estar vendo o vídeo de eu desmaiando durante o show. Tem gente falando que era cachaça, mas é o seguinte, eu tomo antidepressivos”, contou o músico nos stories do Instagram. “O efeito colateral é falta de apetite e falta de sono. Se você ver minha olheira, estou sem dormir. Eu não consigo ficar sem o remédio. Se eu não tomar o remédio, eu fico muito depressivo. Isso aconteceu comigo depois da pandemia.” Chorão disse que não tinha comido nada antes de subir no palco e por isso desmaiou: “Eu caí de fraqueza, apaguei”. O integrante do grupo Os Travessos também pediu para que as pessoas tenham mais empatia com quem está com depressão. “Fica um alerta aqui, se um dia conhecer alguém com esse tipo de problema, não fale o que é frescura porque é uma parada séria. Tem gente que mata por causa disso. Temos que respeitar, essas doenças silenciosas psicológicas são muito perigosas”, finalizou.