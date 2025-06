Chris Brown se declara inocente em processo de agressão em boate em Londres

Artista de 36 anos, denunciado, entre outras acusações, por ter ‘tentado causar intencionalmente ferimentos graves’ ao produtor musical Abraham ‘Abe’ Diaw, foi detido em 13 de maio em Manchester

Cantor americano Chris Brown (C) deixa o Southwark Crown Court em Londres, Grã-Bretanha, 20 de junho de 2025



O cantor norte-americano Chris Brown, ex-namorado de Rihanna, declarou-se inocente nesta sexta-feira (20) perante um tribunal de Londres, em um caso de agressão em uma discoteca na capital britânica em 2023. “Inocente, senhora”, declarou à juíza, após declarar seu nome e sua data de nascimento, em uma audiência na qual vários fãs do cantor ocuparam assentos na sala do tribunal. O artista de 36 anos, denunciado, entre outras acusações, por ter “tentado causar intencionalmente ferimentos graves” ao produtor musical Abraham “Abe” Diaw, foi detido em 13 de maio em Manchester (norte da Inglaterra) e libertado oito dias depois, após pagar uma fiança de 5 milhões de libras (6,6 milhões de dólares), o que lhe permitiu iniciar sua turnê internacional de shows.

Brown, que podia perder essa fiança caso não comparecesse à audiência, chegou uma hora antes do início ao Tribunal Penal de Southwark, em Londres. Ele foi formalmente acusado em 16 de maio pela suposta agressão, ocorrida enquanto estava em turnê no Reino Unido. Chris Brown é acusado, entre outras coisas, de ter golpeado repetidamente com uma garrafa Abraham “Abe” Diaw no bar da discoteca Tape, no exclusivo bairro de Mayfair, no centro de Londres. A vítima teria sido então perseguida e agredida com socos e chutes por Brown e uma segunda pessoa.

Outra audiência está prevista para 11 de julho, antes do julgamento que deverá começar em 26 de outubro de 2026 e durar de cinco a sete dias. Ele deverá responder na audiência de 11 de julho sobre outras duas acusações relacionadas a essa agressão, incluindo a posse de uma arma ofensiva em um local público, referente à garrafa com a qual supostamente teria golpeado o produtor.

