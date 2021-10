Coldplay é confirmado como nova atração do Rock In Rio 2022

Banda britânica foi anunciada na noite desta quarta-feira, 13, e se apresentará no dia 10 de setembro; essa será a segunda participação do quarteto no evento, 11 anos depois da primeira

Reprodução/Twitter/rockinrio/14.10.2021 Coldplay é mais uma atração confirmada para o Rock in Rio 2022



Depois de diversas especulações, a organização do Rock In Rio 2022 anunciou a banda britânica Coldplay como um dos headliners do festival. A informação foi confirmada pela organização nesta quinta-feira, 14. O quarteto será a atração principal da sexta noite do festival, que acontecerá no dia 10 de setembro de 2022. Até o momento, a organização não confirmou as outras atrações que se apresentarão no Palco Mundo neste dia. O quarteto chega embalado para participar do festival pela segunda vez, 11 anos depois da apresentação no Rock In Rio 2011. Para 2022, o Coldplay chegará embalado pelo single My Universe, parceria com o grupo coreano BTS. O hit está no top 10 das músicas mais ouvidas no Spotify e atingiu a primeira colocação do Billboard Hot 100. A banda também está lançando um novo álbum, “Music Of The Spheres”, que será disponibilizado para o público na sexta-feira, 15.