‘A Fazenda 13’: Valentina confronta peões que são contra Dayane Mello e gera briga

Ex-assistente de palco do Ratinho discutiu com Bil Araújo após ser chamada de ‘saboneteira’

Reprodução/Record/14.10.2021 Valentina pediu para ser julgada por suas atitudes e não por suas amizades na casa



A volta de Dayane Mello como fazendeira não agradou boa parte dos peões, mas, por outro lado, a conquista da modelo foi muito festejada por Rico, Aline e Valentina. O problema é que a ex-assistente de palco do Ratinho sentiu que o grupão que quer ver Dayane fora do jogo não gostou da atitude dela de celebrar a vitória da modelo. Quando todos estavam na sala, Valentina chamou a atenção dos peões e disse: “Não me julguem pelas amizades que eu tenho, me julguem pelas minhas atitudes, porque se eu ver que estão me julgando [pelas minhas amizades], eu já aviso que venho com o pé. Não vou ser igual a Aline, não vou chorar”. Gui Araújo rebateu a peoa e disse que isso vai acontecer. MC Gui expôs a mesma opinião que seu xará.

A atitude de Valentina soou como agressiva para alguns peões. Bil Araújo bateu boca com a peoa e disse que ela não se posiciona no jogo. “Sou saboneteira e não tenho argumentos?”, questionou a ex-integrante do “Programa do Ratinho”. O ex-BBB respondeu que sim. “Então vamos ver, até hoje eu não tinha argumentos, até hoje não tinha motivo e eu só argumento quando tenho motivo real porque eu não sou injusta”, respondeu Valentina. “Eu tenho [argumentos] sobre você, porque eu estou jogando”, falou Bil. “Então vem, nego, vem amigão, eu não tenho medo nenhum. Alguém tem medo do Bil colocar vocês na roça?”, perguntou a peoa a Rico, Aline e Dayane e todos disseram que não. “Eu [também] não tenho. Não adianta falar que estou na mira, que é sua estratégia”, concluiu a artista.

Valentina falando pro Bil tudo oq eu desejava 🗣🗣🗣 #AFazenda pic.twitter.com/fliZR98Qjg — Comentando reality 🔮 ✨ (@eliiudy) October 14, 2021