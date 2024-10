Christopher Ciccone, irmão mais novo de Madonna, morre aos 63 anos

Ele teve um papel importante no início da carreira da cantora, atuando como dançarino de apoio e, posteriormente, trabalhando como designer de shows e figurinista

Reprodução/Instagram/@cgciccone Christopher Ciccone morreu de câncer na útima sexta-feira (4)



Christopher Ciccone, irmão mais novo da cantora Madonna, morreu na última sexta-feira (3), aos 63 anos, vítima de um câncer. A notícia foi confirmada por um representante da família ao site TMZ. Esta é a segunda perda significativa para a família Ciccone em um curto período de tempo, já que, no mês passado, Joan Ciccone, madrasta de Madonna, também faleceu após enfrentar um câncer agressivo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Christopher teve um papel importante no início da carreira da cantora, atuando como dançarino de apoio e, posteriormente, trabalhando como designer de shows e figurinista da irmã. Ele também dirigiu a turnê “The Girlie Show World Tour”, em 2004, e colaborou em outros projetos artísticos, incluindo videoclipes para artistas como Tony Bennett e Dolly Parton. A família Ciccone já havia enfrentado outra perda em 2023, com a morte de Anthony Ciccone, o irmão mais velho de Madonna. Anthony teve uma relação conturbada com a família e enfrentou problemas com o alcoolismo, vivendo em situação de rua por um período.

*Reportagem produzida com auxílio de IA