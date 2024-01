Chuva interrompe show de Pitty no Rio de Janeiro

Centro de Operação da Prefeitura declarou estágio operacional 3, o que indica ocorrências devido aos temporais

Reprodução/Instagram/@pitty A cantora Pitty teve que interromper seu show no Morro da Urca devido à chuva que atinge o Rio de Janeiro



Um show da cantora Pitty no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, teve que ser interrompido devido à chuva que atinge a capital fluminense. A apresentação estava programada para começar às 1h45 e terminar por volta das 3h deste domingo, 21, mas a produção informou à cantora que a apresentação seria parada por questões de segurança. A apresentação da cantora fazia parte do evento “Rock no Morro”. Pitty lamentou o ocorrido, mas ressaltou que não poderia colocar em risco a vida do seu público. “Me avisaram que não tem como continuar o show por questões de segurança. Posso dizer o quanto estou decepcionada com isso”, disse no palco. O mau tempo na cidade levou o Centro de Operações da prefeitura a declarar o estágio operacional 3 às 2h50, o que indica que uma ou mais ocorrências já estão impactando o município e afetando a rotina de parte da população. A Defesa Civil Municipal acionou 85 sirenes em 54 comunidades no mesmo horário em que o estágio 3 foi anunciado. Além disso, foram registrados alagamentos em diversos bairros, como Madureira, Catete, Tijuca e Pavuna.

Nas redes sociais, fãs da cantora compartilham trechos do momento em que a cantora avisa o encerramento da apresentação e relatam que os presentes ficaram “ilhados” no Morro da Urca devido às chuvas. “Primeiro show da Pitty e no meio do show teve q parar tudo porque a chuva estava destruindo a estrutura do evento, e olha que era no Morro da Urca. Como vou pra casa?”, escreveu um internauta. “Chove muito na Urca. Show da Pitty interrompido no Morro da Urca. Aguardando liberar o bondinho do Pão de Açúcar para poder descer”, afirmou outro.

