Álbum póstumo de Mac Miller é lançado; ouça ‘Circles’

Reprodução/YouTube Cantor morreu, aos 26 anos, em setembro de 2018



“Circles”, o álbum póstumo de Mac Miller, foi liberado na íntegra nesta sexta-feira (17). O rapper morreu em setembro de 2018, aos 26 anos, após uma overdose acidental de drogas.

A faixa “Good News” já tinha sido divulgada na semana passada. Agora outras 11 canções inéditas estão disponíveis nas plataformas de streaming e também no YouTube.

As músicas ganharam videoclipes que misturam imagens reais de Miller no estúdio com animações e colagens audiovisuais. Em comunicado, a família do rapper falou sobre a produção de “Circles”.

“No momento da sua morte, Malcolm estava bastante envolvido no processo de gravar o álbum que acompanharia ‘Swimming’, chamado ‘Circles’. Dois estilos diferentes se complementando, completando um círculo – O conceito era estar nadando (‘swimming’) em círculos (‘circles’)”, diz o texto.

Ouça ‘Circles’: