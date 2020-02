Lexa está toda futurística no clipe de ‘Treme Tudo’; vem ver

Reprodução/YouTube Funkeira apostou na cor branca para seu novo videoclipe liberado nesta sexta (7)



Lexa lançou nesta sexta-feira (7) seu novo clipe, “Treme Tudo”. Diretamente do futuro, a funkeira caprichou nos looks deixando os cabelos brancos e usando uma roupa espacial pra lá de ousada.

Esse é o terceiro single lançado neste ano por Lexa, que já liberou “Bate Palma“, em parceria com o MC Jottapê, e “Aquecimento da Lexa”. As faixas também ganharam videoclipes no YouTube.

Desde o fim do ano passado, a cantora tem passado por maus bocados. O celular de Lexa foi clonado em dezembro e golpistas pediram até R$ 200 mil para os contatos dela no Whatsapp. Já em janeiro, o Twitter da funkeira foi hackeado horas antes do lançamento de uma nova música. A conta foi recuperada depois.

Assista ao clipe: