Jennifer Lopez e Maluma vivem trama policial em clipe duplo de ‘Pa Ti’ e ‘Lonely’

Produção de quase 9 minutos foi lançada como um único vídeo no YouTube e traz os cantores vivendo romance durante investigação do FBI

Reprodução/YouTube Cantores se uniram para parceria caprichada, que foi lançada nesta sexta-feira (25)



Jennifer Lopez e Maluma lançaram uma parceria caprichada nesta sexta-feira (25). Os cantores latinos se uniram para as canções “Pa Ti” e “Lonely”, duas faixas distintas que ganharam um clipe duplo no YouTube. Apresentando JLo como uma milionária poderosa e Maluma como seu motorista, o vídeo de quase 9 minutos apresenta os dois vivendo um romance proibido na primeira metade. A segunda parte, no entanto, mostra a cantora sendo presa e revelando que Maluma era um agente disfarçado do FBI que a investigava há meses.

Assista aos clipes: