Zayn está de volta com o clipe ‘Better’; confira

Cantor divulga nova canção dias após o nascimento da primeira filha com a modelo Gigi Hadid

Reprodução/Instagram Último trabalho de Zayn Malik foi o álbum 'Icarus Falls', de dezembro de 2018



Não faltam comemorações para Zayn nesta semana! Dias após o nascimento de sua primeira filha com a modelo Gigi Hadid, o ex-integrante do One Direction divulga “Better”, single que já chegou com clipe intimista nesta sexta-feira (25). No vídeo, o cantor aparece sendo observado à distância enquanto veste um terno. O último lançamento de Zayn foi no ano passado, durante a divulgação do álbum “Icarus Falls”, lançado em dezembro de 2018 e no qual ele trabalhou ao longo de 2019 diversos singles.

Na quarta-feira (23), Zayn e Gigi compartilharam as primeiras imagens da filha, nascida no último fim de semana e que ainda não teve o nome revelado publicamente. “Tentar colocar em palavras como estou me sentindo agora seria uma tarefa impossível. O amor que sinto por esta pequena humana está além da minha compreensão. Grato por conhecê-la, orgulhoso de chamá-la de minha e agradecido pela vida que teremos juntos”, se derreteu o cantor ao falar da pequena.

Assista ao clipe de ‘Better’: