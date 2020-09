Andrea Beltrão e último programa de Gugu são indicados ao Emmy Internacional

‘Canta Comigo’, reality show da Record, aparece em lista que traz total de 7 indicações para o Brasil

'Hebe', minissérie da Globo, traz Andrea Beltrão retratando período turbulento da apresentadora



Andrea Beltrão foi indicada ao Emmy Internacional por sua atuação na minissérie “Hebe”, da TV Globo. A lista dos indicados foi divulgada nesta quinta-feira (24). “Canta Comigo”, o último programa apresentado por Gugu Liberato, na TV Record, também foi nomeado em Entretenimento Sem Roteiro. Já o ator Raphael Logam disputa por seu trabalho em “Impuros”. “Órfãos da Terra“, que venceu um prêmio recente na Coreia do Sul, também aparece na categoria Melhor Telenovela.

Outras produções nacionais nomeadas incluem “Elis – Viver é Melhor que Sonhar”, em Melhor Minissérie ou Filme para a TV; “Ninguém Tá Olhando”, série estrelada por Kéfera da Netflix, indicada em Série de Comédia e “Refavela 40”, da HBO, em Programa de Arte. Os vencedores do Emmy Internacional 2020 serão anunciados em 23 de novembro, durante cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos.

Veja as categorias com indicados brasileiros ao Emmy Internacional 2020:

Melhor Programa de Arte

“Jake and Charice” – Japão

“Refavela 40” – Brasil

“Vertige de la Chute” (Ressaca) – França

“Why do we Dance?” – Reuno Unido

Melhor Ator

Billy Barratt em “Responsible Child” – Reino Unido

Guido Caprino em “1994” – Itália

Raphael Logam em “Impuros” – Brasil

Arjun Mathur em “Made in Heaven” – Índia

Melhor Atriz

Emma Bading em “Play” – Alemanha

Andrea Beltrão em “Hebe” – Brasil

Glenda Jackson em “Elizabeth is Missing” – Reino Unido

Yeo Yann Yann em “Invisible Stories”- Singapura

Entretenimento não-roteirizado

“Canta Comigo” – Brasil

Rádio e Televisão Record S.A. / Endemol Shine

“Folkeopplysningen” – Noruega (The Public Enlightenment)

“MasterChef Tailândia”- Tailândia

“Old People’s Home for 4 Year Olds” – Austrália

Comédia

“Back to Life”- Reino Unido

“Fifty”- Israel

“Four More Shots Please” – India

“Ninguém tá Olhando” – Brasil

Novela

“Chen Xi Yuan (Love And Destiny)” – China

“Na Corda Bamba” – Portugal

“Órfãos da Terra” – Brasil

“Pequeña Victoria” – Argentina

Filme para TV / Minissérie

“L’Effondrement (The Collapse)” – França

“Elis – Viver é Melhor que Sonhar” – Brasil

“The Festival of the Little Gods” – Japão

“Responsible Child” – Reino Unido