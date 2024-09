‘Terrifier 3’ estreia no Halloween e promete ser o mais aterrorizante da franquia

Depois de se tornar um fenômeno de boca em boca, “Terrifier” se prepara para ganhar seu terceiro filme. Depois que o primeiro longa viralizou nas redes sociais, já que muitos alegavam que o filme era pesado demais, o projeto se consagra como uma trilogia. Assim como os dois filmes anteriores, “Terrifier 3” também é dirigido por Damien Leone e promete ser o mais aterrorizante da franquia, garantindo um Natal cheio de sangue e matança.

Dessa fez, o palhaço Art vai atacar na noite de Natal e ganhou um pôster bem sinistro. Com uma data emblemática, a terceira produção estreia no dia do Halloween, 31 de outubro, distribuído pela Diamond Films aqui no Brasil.

Veja trailer