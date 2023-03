Com banda 100% feminina, Manu Gavassi faz homenagem a Rita Lee no Festival GRLS!

Cantora interpretou ‘Fruto Proibido’, clássico do rock brasileiro de 1975, e animou a plateia

Jovem Pan/Flavia Matos Show de Manu Gavassi no Festival GRLS! foi em homenagem a Rita Lee



A cantora Manu Gavassi subiu no palco do Festival GRLS! neste domingo, 5, e mostrou o poder feminino. Ela apresentou seu novo projeto, em que canta o álbum clássico “Fruto Proibido”, da cantora Rita Lee, e foi a primeira artista a levar uma banda 100% feminina para o palco. Em conversa com o público, a ex-participante do “BBB 20” explicou que o show é uma homenagem a “mulheres, musicistas e, em especial, a Rita Lee”. Uma das lendas do rock nacional brasileiro, dona dos hits Ovelha Negra e Erva Venenosa teve alta do hospital neste sábado, 4, após passar pouco mais de uma semana internada para o acompanhamento após se curar de um câncer. A plateia interagiu e curtiu o setlist, mas explodiu quando ela cantou Bossa Nossa, do álbum “Gracinha”, de 2021. Neste domingo, já se apresentaram Day Limns e Majur. Mais tarde, passam pelo palco Blue Detiger, AnaVitoria e Tinashe.