Com Paulinha Abelha em coma, Calcinha Preta desmarca todos os compromissos da banda

Escritório responsável pela banda de forró decidiu suspender a agenda dos artistas até dia 10 de março

Reprodução/Instagram/calcinhapreta Calcinha Preta cancelou compromissos por causa de Paulinha Abelha



A banda Calcinha Preta anunciou nesta segunda-feira, 21, que, devido ao delicado estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, todos os compromissos da banda foram desmarcados até a segunda semana de março. O anúncio foi feito por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais do grupo de forró. “Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro de saúde da nossa Paulinha Abelha, o escritório responsável pela carreira da Calcinha Preta decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março de 2022. Contamos com a compreensão de todos e esperamos retomar a agenda em breve, quando houver condições para a realização dos compromissos”, informou a nota. A banda também pediu aos fãs “para manter as orações e as vibrações positivas”. Paulinha foi internada com problemas renais há pouco mais de uma semana e, nos últimos dias, seu estado de saúde piorou. A artista chegou a ser transferida de hospital e, atualmente, está na UTI e em coma. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda, a artista ainda apresenta um quadro neurológico grave que está sendo investigado.