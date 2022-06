Com show conjunto de Pitty e Nando Reis, João Rock acontece neste sábado; veja programação

Festival volta a ser realizado depois de três anos e reunirá grandes nomes do rock nacional; canais da TV fechada vão transmitir o evento

Divulgação João Rock A edição 2022 do festival João Rock será realizada em Ribeirão Preto



Completando 20 anos de existência, o João Rock, considerado um dos maiores festivais do gênero no país, volta a acontecer neste sábado, 11. A última edição havia sido em 2019, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mesma sede deste ano. No retorno do evento, Djonga, Emicida, Criolo e CPM 22 estão entre as principais atrações do evento. Entretanto, um dos momentos mais aguardos é o da cantora Pitty e do cantor Nando Reis, que, juntos, farão uma apresentação que servirá de prévia para a turnê “As Suas, as Minhas e as Nossas”. Os dois ícones da música nacional se apresentarão às 23h20, no Palco João Rock, o principal do evento.

Outras atrações

Além de Pitty e Nando Reis, se apresentarão no palco principal durante a tarde a banda Roça Nova (16h) e os rappers Coruja BC1 (16h50) e Djonga (17h55). À noite, o cantor Humberto Gessinger (19h) e as bandas Titãs (20h05), CPM 22 (21h10) e Natiruts (22h15) agitam o festival antes da tão aguardada dupla. Emicida, Criolo e Céu encerram o João Rock com um show conjunto (0h40). O Palco Brasil abre às 14h45, com Braza. Gabriel Pensador (16h40) e Erasmo Carlos (18h35) fecham a tarde. À noite, Marcelo Falcão (20h30), Barão Vermelho (22h25) e Planet Hemp (0h20) irão agitar o público. Já o Palco Fortalecendo a Cena trará atrações de menor notoriedade nacional. Cynthia Luz e Froid fazem a primeira apresentação do espaço (15h45). Rashid, Lelê e Drik Barbosa se apresentam às 17h45, horas antes da banda mineira Lagum (19h35). O projeto Poesia Acústica entra em cena às 21h30, enquanto a estrela do trap Matuê mostra seu repertório às 23h25.

A banda Baiana System levaria sua mistura de reggae com guitarra baiana ao Palco Brasil, mas um dos integrantes do conjunto pegou Covid-19, e a participação foi cancelada. Segundo a organização do evento, os vencedores do Grammy Latino se apresentarão na edição do ano que vem. “Baiana System, estamos na ansiedade te esperando para 2023”, publicou, no Instagram, o perfil oficial do João Rock.

Ingressos e pulseira

Todos os ingressos para o João Rock 2022 já estão esgotados. Quem comprou e vai comparecer ao festival, deverá ativar a pulseira através do site oficial do evento. Para acessá-lo, clique aqui. Quem ainda não recebeu a pulseira poderá fazer a retirada na bilheteria montada no local a partir das 9h deste sábado. Terceiros também podem retirar a pulseira no nome do detentor do ingresso. Aqueles que compraram entradas para as edições de 2020 e 2021, não realizadas por causa da pandemia de Covid-19, poderão utilizá-las para o festival deste fim de semana. A abertura dos portões será às 13h.

Tirolesa, roda-gigante e simulador de asa-delta

Uma roda-gigante de 22 metros será uma das principais novidades para as cerca de 70 mil pessoas que comparecerão ao evento. Segundo os organizadores, ela “proporcionará um visual incrível do festival e também contará com uma gamificação”. O brinquedo dará três voltas completas, com duração média de dez minutos. Para entrar, não precisa pagar nada. Basta agendar o horário com os promotores. Outra opção para curtir os shows do alto é a tirolesa. Quem quiser se aventurar vai praticamente atravessar o Parque Permanente de Exposições a 14 metros de altura. Também gratuito, o simulador de asa-deltas promete uma imersiva volta de 360 graus, atingindo 6 metros do chão. A volta passa em frente ao Palco Brasil e é pensada para que os frequentadores do festival possam postar fotos no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Rock (@festivaljoaorock)

Transmissão

Quem não vai para Ribeirão Preto poderá conferir o festival pela televisão ou pelo YouTube. O canal oficial do João Rock na plataforma de vídeos mostrará, a partir das 16h, todas as atrações do palco principal. O Multishow, disponível em TVs por assinatura, abre sua transmissão às 19h, com o show de Humberto Gessinger. O canal mostrará as principais apresentações da noite. Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Alberto Pereira Jr farão a cobertura do evento. O Bis, também na televisão paga, começa a mostrar o João Rock a partir das 18h35, com a apresentação de Erasmo Carlos. O canal vai exibir os artistas dos palcos Brasil e Fortalecendo a Cena.