Compositor que ajudou Shakira fala de cortes em música com indiretas a Piqué

Katyn contou que a canção estava ‘mais agressiva’ e que precisaram tirar algumas partes da letra; saiba mais

Reprodução/Instagram/shakira Shakira lançou música com indiretas a Piqué em parceria com o DJ Bizarrap



A nova música de Shakira em parceria com o DJ argentino Bizarrap, Bzrp Music Sessions #53, tem dado o que falar desde o seu lançamento. Isso porque, a letra da canção foi rapidamente entendida como uma indireta ao ex-jogador de futebol Gerard Piqué, com quem a colombiana viveu um relacionamento de 12 anos. O motivo da separação seria uma suposta traição do atleta, que atualmente está com a estudante de relações públicas Clara Chia Marti. Shakira recebeu a ajuda do compositor Katyn para escrever a música que se tornou viral. Em entrevista ao MoluscoTV, ele contou que a ideia da letra foi toda da cantora e que ele apenas ajudou a artista com as rimas. Em um trecho da música, ela diz: “Não quero ter outra decepção. Você se mostra tanto como um campeão e quando mais precisei de você, você mostrou sua pior versão”. Em outra parte, a cantora declara: “Já faz tempo que eu deveria ter me livrado desse otário”. Há também provocações à atual namorada de Piqué em trechos como: “Desejo que você fique bem com minha suposta substituta”.

O colombiano contou que ao receber o convite para ajudar na composição, ele viajou para a Espanha para se encontrar com a cantora. “Ficamos três dias na casa da Shakira. Saí de Barcelona e ainda não tínhamos finalizado a música. Acho que passamos mais duas semanas nos ligando diariamente”, afirmou. Durante o processo de criação, houve vários cortes na letra, pois, de acordo com o compositor, ela estava “mais agressiva”. “Não sei se foram mais fortes [as partes que tiramos da música], mas eram menos concretas do que as que estão lá”, comentou Katyn, que não quis entrar em detalhes sobre o que eles optaram por deixar de fora da música. No entanto, ele explicou que editaram a música por precaução, pois não sabiam o que poderia acontecer se Shakira expusesse tudo o que queria. Segundo Katyn, eles tomaram muito cuidado para não transformar as indiretas em agressões.

Conforme especulado pela imprensa internacional, os trechos cortados da canção estariam relacionados a um suposto problema que Piqué sofreu na cama por estresse, dívidas que ele não teria pago e uma DTS que teria contraído após se relacionar com uma amante. Katyn também defendeu Shakira das críticas por ela expor seu ex em uma música: “Cada um sofre e supera o rancor como quer, ela é uma artista, não a obrigue a fazer limonada, se ela quiser se libertar dessa forma, deixe-a fazer, concordo plenamente com ela, ela está fazendo música, ela não está fazendo nada que eu não saiba fazer”. Com a grande repercussão de Bzrp Music Sessions #53, Piqué fez algumas provocações à ex-mulher. A Kings League, campeonato de futebol criado pelo ex-jogador, por exemplo, assinou com a marca de relógio Casio após a cantora dizer na música que ele trocou “um Rolex por um Casio”. Ele também apareceu dirigindo um Renault Twingo, após Shakira colocar na canção um trecho que diz: “Trocou uma Ferrari por um Twingo”.