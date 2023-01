Piqué assina contrato com marca de relógio citada por Shakira em música com indireta ao ex-jogador

Cantora lançou nova canção repleta de indiretas ao ex-marido

Reprodução/Instagram/shakira Shakira e Piqué se separaram após 12 anos juntos



O ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué fechou um novo contrato com a marca de relógio Casio. A decisão foi vista pelos fãs como uma indireta para a ex-mulher, a cantora Shakira. Isto porque, a artista lançou uma música repleta de indiretas ao ex-marido. Em um trecho, a letra diz: “trocaste um Rolex por um Casio”. A marca de relógio fechou contrato com a Kings League, campeonato de futebol criado por Piqué. “A Casio nos deu relógios, pois a Kings League chegou a um acordo com a empresa. Estou falando sério”, disse Piqué, que em seguida distribuiu relógios da marca para cada um dos presentes na live. A colombiana lançou a música Bzrp Music Sessions 53, produzida pelo DJ argentino Bizarrap, e muitos fãs entenderam a letra como uma clara indireta da artista para o ex-marido. Em outro trecho da canção, ela diz: “Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você”. A letra do novo hit foi tema de um editorial de um jornal colombiano que, inclusive, foi compartilhado pela artista em seus stories no Instagram, neste sábado, 14, Pelo Twitter, a cantora agradeceu pelo sucesso da música. “Isso vai para todas as mulheres que me ensinaram que quando a vida te joga limões amargos, não há outra escolha a não ser fazer uma limonada”, escreveu ela. O término do relacionamento entre Shakira e Piqué foi anunciado em junho do ano passado, depois 12 anos juntos.