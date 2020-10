Billie Eilish anuncia show online com venda de ingressos

Cantora fará live no dia 24 de outubro; ingressos de R$ 170 já estão disponíveis em site oficial

Reprodução/Instagram Billie Eilish adiou turnê que passaria pelo Brasil por causa da pandemia de coronavírus



A cantora Billie Eilish vai fazer uma apresentação online com ingressos a US$ 30 (cerca de R$ 170) no dia 24 de outubro. A artista, que precisou adiar a turnê “Where Do We Go?” no início da pandemia de coronavírus, disponibilizará a live por 24 horas após a apresentação. “Estou com muitas saudades de fazer shows, então vou fazer uma live e mal posso esperar para me apresentar de novo!”, escreveu Billie ao anunciar o evento. As entradas já estão disponíveis em site oficial. Na semana passada, Billie Eilish divulgou o clipe de “No Time to Die”, tema do próximo filme da franquia “007”.