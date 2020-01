DaBaby sai da prisão, mas investigação sobre roubo continua

Reprodução/Instagram O rapper DaBaby foi preso na última quinta-feira (2)



O rapper DaBaby, indicado ao Grammy pelo hit “Suge” – e um dos artistas confirmados no Coachella – saiu da prisão em Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (5), após pagar finança de US$ 1.500. Ele estava detido desde a última quinta-feira (2), acusado de roubar um promotor de eventos.

De acordo com o site TMZ, os policiais que prenderam o cantor, por atividade criminosa organizada, retiraram o mandado de prisão por um motivo, até então, não revelado.

DaBabby teria roubado US$ 80 (R$ 320), um cartão de crédito e um iPhone do promotor. Ele teria ficado irritado por ter seu cachê reduzido pelo empresário em US$ 10 mil (R$ 40,3 mil). O músico ainda atacou o homem com um copo de suco de maçã.

Um vídeo obtido pelo TMZ ainda mostra três homens, supostamente da equipe de DaBaby, pegando dinheiro e os pertences do promotor. Depois, eles entram em um carro e vão embora.