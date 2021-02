Daft Punk anuncia separação após 28 anos de carreira

Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo formaram a dupla em 1993

Reprodução/YouTube Dupla Daft Punk foi formada em Paris e fez sucesso com música eletrônica



A dupla francesa Daft Punk, que trilhou uma carreira de sucesso na música eletrônica, decidiu se separar após 28 anos juntos. A notícia foi confirmada por Kathryn Frazier, assessora de longa data do dou, ao site Pitchfork, mas os motivos do rompimento não foram detalhados. Para anunciar o fim, a dupla parisiense também divulgou um vídeo intitulado “Epílogo”, que é um trecho do filme “Electroma” (2006). Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo formaram o Daft Punk em Paris no ano 1993 e o primeiro álbum, “Homework”, foi lançado em 1997. Em 2001, a dupla lançou Discovery e passou a fazer aparições públicas com roupas de robô, que acabaram se tornando sua marca registrada.

Os singles One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger fizeram o duo ficar conhecido mundialmente. O Daft Punk parou por aí e também fez sucesso com Get Lucky, single que faz parte do “Random Access Memories”, último álbum lançado pelos artistas, em 2013. Com o trabalho, a dupla garantiu vários prêmios no Grammy, incluindo a categoria Álbum do Ano. Já em 2016, eles lançaram Starboy em parceria com The Weeknd.