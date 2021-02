Após deixar a prisão, Belo aparece chorando: ‘Grito em silêncio’

Cantor não segurou as lágrimas e Gracyanne Barbosa falou como ela e o marido estão se sentindo

Reprodução/Instagram/belo Belo postou vídeos em que aparece chorando e não disse uma palavra



Fora da prisão, o cantor Belo, que foi solto nesta quinta-feira, 18, após o desembargador Milton Fernandes de Souza aceitar seu pedido de habeas corpus, apareceu nos stories do Instagram chorando. O cantor não disse nenhuma palavra, apenas chorou e escreveu: “Grito em silêncio! Gratidão a todos! Deus é maior! Justiça”. Gracyanne Barbosa, que é casada com o pagodeiro também usou as redes sociais para falar sobre a saída do cantor da cadeia. “Para acalmar todos, sim, meu ‘tudão’ já está em casa. Está tudo mais calmo e ele está bem. Foi uma dor grande e, hoje, entendo um pouco mais de perto a dor e o medo que muitos brasileiros têm ao sair para trabalhar. Estou vocês e por vocês. Mais do que nunca, obrigada a todos pelo cainho, orações e apoio com a minha família, muito obrigada! Não sei sobre os próximos capítulos, entrego nas mãos de Deus. Só em saber que tenho o apoio e carinho de vocês, isso já me conforta e muito! Vamos nos cuidar um pouco daqui”, escreveu a musa fitness em uma foto na qual aparece consolando o marido.

Belo foi preso durante uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga um show clandestino que aconteceu no Complexo da Maré, uma comunidade do Rio em que atua uma grande organização criminosa. De acordo com a polícia, o evento, que causou aglomeração em meio a pandemia da Covid-19, aconteceu na última sexta-feira, 12, em uma escola pública sem a autorização da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). A defesa de Belo alega que o cantor não está envolvido em nada ilegal e explicou que houve um contrato para ele fazer o show e uma nota fiscal referente ao pagamento foi emitida, mostrando a origem do cachê recebido pelo pagodeiro. Nas redes sociais, a equipe de Belo disse que ele já estava há um ano com sua agenda de shows cancelada e que, como precisa pagar as contas, está voltando a trabalhar de forma gradual.