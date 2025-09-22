Daft Punk lança experiência musical no jogo ‘Fortnite’, mas grupo diz que não vai se reunir
Após quase 30 anos de carreira, duo francês optou por encerrar suas atividades em 2021; desde então, os fãs clamam por um retorno, mas músicos se mantêm irredutíveis
A dupla francesa Daft Punk anunciou nesta segunda-feira (22) uma colaboração musical com o jogo Fortnite. A experiência, que será lançada no próximo sábado (27), consiste em uma “jornada imersiva pela mente da dupla” e foca nas canções lançadas pelo duo entre 1997 e 2013. Os fãs do grupo francês, no entanto, não devem se animar com a possibilidade de uma reunião. Em comunicado divulgado para a imprensa, a desenvolvedora Epic Games afirmou que não existem planos para o Daft Punk voltar.
“A Daft Punk Experience é uma imersão musical baseada nas canções amadas da banda. A dupla não voltará a se reunir”, disse o comunicado. “Fãs e jogadores terão a chance de entrar nesse reino retrofuturista que celebra o legado da banda, reimaginado para o mundo virtual”.
Após quase 30 anos de carreira, o grupo francês optou por encerrar suas atividades em 2021. Desde então, os fãs clamam por um retorno. A dupla, entretanto, se mantém irredutível sobre o fim de sua trajetória.
Para acessar a experiência, é necessário baixar o jogo Fortnite, que é gratuito. Além de escutar as músicas e interagir com espaços dedicados à história da banda, também será possível remixar canções, criar videoclipes inspirados na estética do grupo e participar de uma balada virtual. Como é de costume no jogo, o evento também contará com itens e acessórios virtuais inspirados em Daft Punk para customizar a aparência do avatar de cada jogador.
*Com informações do Estadão Conteúdo
