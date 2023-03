Demi Lovato anuncia versão rock de ‘Heart Attack’; confira prévia

Cantora pop anunciou novo lançamento para a próxima sexta-feira, dia 24

Reprodução/Instagram/@ddlovato Demi Lovato tem investido mais no rock desde seu álbum Holy Fvck



Demi Lovato está com novidades. Nesta segunda-feira, 20, a cantora pop anunciou uma versão rock de seu hit ‘Heart Attack‘, do álbum ‘Demi’ de 2013, para a próxima sexta-feira, dia 24. No Instagram ela compartilhou um trecho da canção e foto da gravação. Desde o ano passado, quando lançou o álbum Holy Fvck, Demi tem seguido mais na vertente do rock. No último mês, ela lançou a faixa ‘Still Alive’ que faz parte da trilha sonora do filme Pânico 6. Aos 30 anos, a cantora segue trabalhando em um novo projeto para os próximos meses.