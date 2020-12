‘Desapega, praga’, dispara mãe de Duda Reis após término da filha com Nego do Borel

Duda e Nego estavam juntos desde 2017 e ficaram noivos em junho deste ano

Na manhã desta quarta-feira, 23, a influenciadora Duda Reis e o cantor Nego do Borel anunciaram o fim do relacionamento. O dois ficaram noivos em junho deste ano. Na postagem de término, Nego disse que o amor dos dois “se transformou em uma grande amizade” e que pretendia continuar próximo de Duda. “A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá”, escreveu em seu Instagram. Também na rede social, Duda pediu respeito ao momento dos dois e disse que “não faria circo com o término da relação”.

“Foram quase 3 anos de relacionamento, aonde existiram erros e muitos acertos também, afinal, nada é perfeito”, declarou a influencer. Mas parece que a mãe dela não foi avisada sobre o tal “circo”. Horas depois da postagens dos dois, Simone Reis fez vários posts enigmáticos em suas redes sociais. “Todo mundo quer lealdade, consistência e alguém que não desista. Mas todo mundo esquece que para conseguir essa pessoa, você tem que ser essa pessoa”, filosofou. “E, quando você não é essa pessoa, não adianta fingir de bom moço. Desapega, praga!”, disse em outro momento. A relação de Duda e Nego foi muito conturbada pela família dela não aceitar. Algumas vezes a influenciadora chegou a acusar os pais de racismo e, após o noivado, o pai de Duda, Luiz Fernando, afirmou que o cantor era uma “escolha destrutiva” da filha e que a relação tinha feito Duda perder oportunidades “para sustentar esse merda”. A questão de que ela bancava o cantor foi muito falado pela família da influenciadora, mas Nego também acumula diversos ganhos e destaques em sua profissão.