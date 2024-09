Diddy é detido em Nova York por acusações de abuso sexual e extorsão

Advogados do rapper se manifestaram, ressaltando que apesar de reconhecerem que ele é uma “pessoa imperfeita”, não consideram que ele seja um criminoso

Sean “Diddy“, conhecido anteriormente como Puff Daddy, foi detido em um hotel de Nova York na noite de 16 de setembro, em meio a alegações de abuso sexual. O rapper, que tem 54 anos, foi levado sob custódia pela Justiça federal, mas os detalhes exatos das acusações ainda não foram revelados ao público. Fontes da mídia indicam que ele pode estar enfrentando acusações relacionadas a extorsão e tráfico sexual. Os advogados de Diddy se manifestaram, afirmando que ele está colaborando com as investigações em curso. Eles ressaltaram que, apesar de reconhecerem que ele é uma “pessoa imperfeita”, não consideram que ele seja um criminoso.

A defesa do artista busca esclarecer sua posição e refutar as alegações que pesam sobre ele. Desde novembro de 2023, Diddy já lidava com questões legais, quando sua ex-namorada, Casandra Ventura, o acusou de abuso sexual e físico. Além disso, outras mulheres também apresentaram denúncias semelhantes, aumentando a pressão sobre o rapper. Ele, por sua vez, nega todas as acusações feitas contra ele.

