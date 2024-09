James Cameron anuncia ‘O Último Trem de Hiroshima’, novo filme sobre a Segunda Guerra Mundial

Projeto marca a primeira vez que o cineasta se afasta do universo de Avatar desde o lançamento de Titanic, em 1997

Divulgação/20th Century Studios Projeto marca a primeira vez que Cameron se afasta do universo de Avatar desde o lançamento de Titanic, em 1997



O cineasta James Cameron revelou seu novo projeto cinematográfico, que se chamará “O Último Trem de Hiroshima”. Este filme será inspirado em duas obras do autor Charles Pellegrino, nomeadamente “O Último Trem de Hiroshima” e “Ghosts of Hiroshima”. A narrativa abordará a vida de Tsutomu Yamaguchi, um dos poucos sobreviventes das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O cineasta destacou sua intenção de trazer à tona as histórias de pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial. Cameron teve a oportunidade de conhecer Yamaguchi antes de seu falecimento e sentiu que era seu dever contar essa história impactante. A produção está programada para começar após a conclusão dos cinco filmes da série Avatar. Este projeto marca a primeira vez que Cameron se afasta do universo de Avatar desde o lançamento de Titanic, em 1997.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA