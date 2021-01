Dr. Dre sofre aneurisma cerebral e é internado na UTI

O rapper e produtor musical foi socorrido às pressas nesta segunda-feira, 04, e encaminhado para hospital em Los Angeles

Reprodução Dr. Dre, de 55 anos, foi socorrido às pressas e levado até hospital em Los Angeles



O rapper e produtor musical Dr. Dre sofreu um aneurisma cerebral na noite da última segunda-feira, 04, e foi levado às pressas ao Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o site TMZ, o músico de 55 anos está está estável e lúcido após passar algumas horas na UTI, porém os médicos não sabem o que causou o sangramento e submeteram Dre a bateria de testes. O músico está passando por um divórcio conturbado com sua ex-mulher, Nicole Threatt, com quem estava desde 1996.

Ainda segundo o TMZ, Nicole quer US$ 2 milhões por mês em pensão alimentícia temporária e US $ 5 milhões em honorários advocatícios, mas Dre afirmou que está pagando todas as despesas dela e que os valores são “ultrajantes”. Haverá uma audiência nesta quarta-feira, 06, sobre as duas questões. Obviamente, o músico não comparecerá. Nas redes sociais, nomes famosos do hip-hop americano e que trabalharam com Dr. Dre como Missy Elliot, Ice Cube e Juicy J se manifestaram desejando melhoras ao amigo.

🥺Prayers up for Dr. Dre and his family for healing & Strength over his mind & body🙏🏾 https://t.co/WI4k3d9U4w — Missy Elliott (@MissyElliott) January 6, 2021

Send your love and prayers to the homie Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj — Ice Cube (@icecube) January 6, 2021