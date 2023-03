Drake cancela show principal do último dia de Lollapalooza e revolta fãs

Quem iria ao festival apenas para ver a apresentação do rapper canadense poderá pedir reembolso

Divulgação/Lollapalooza Argentina O rapper Drake se apresentou na edição argentina do Lollapalooza no último final de semana



O rapper canadense Drake cancelou de última hora a apresentação que encerraria o festival Lollapalooza Brasil, na noite deste domingo, 26, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. O seu estafe informou que “circunstâncias imprevistas” motivaram a decisão do músico. “Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show. Ele estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora do seu controle.” O dono de hits como Hit Flex e Hotline Bling seria a atração principal do último dia de Lolla. Por causa do cancelamento, a organização decidiu liberar os fãs para pedir o reembolso se preferirem. O festival já havia sofrido com outras baixas, mas todas avisadas previamente. Anunciados como parte do line-up, Blink-182, Omar Apollo, Dominic Fike, 100gecs e Willow não vieram ao Brasil.

A decisão de Drake, no entanto, deixou o público revoltado por ter sido feita de supetão. “Com aproximadamente R$ 20 milhões de reais de cachê, o Drake foi incompetente de não conseguir ter produção e técnico de som para cumprir suas responsabilidades contratuais. Falta de profissionalismo, ética e respeito com o público, mercado e organização. Um lixo”, detonou Evandro Fioti, compositor, produtor e CEO da gravadora Laboratório Fantasma. “Por mim baniam o Drake do Brasil”, sugeriu Lucas Silveira, vocalista da banda de emocore Fresno. “Então quer dizer que o Drake, o maior arr**bado que existe, agiu de novo como um arr**bado? Estou surpreso”, ironizou o youtuber Cauê Moura. Na edição argentina do Lollapalooza, realizada no último final de semana, o canadense já havia sido criticado pro ter feito um show curto e proibido a transmissão ao vivo poucas horas antes de entrar no palco.

Veja a repercussão nas redes sobre o cancelamento do show de Drake

Aproximadamente 20 Milhões de reais de Cachê e o Drake foi incompetente de não conseguir ter produção e tecnico de som pra cumprir suas responsabilidades contratuais. Falta de respeito, profissionalismo, ética e respeito com o público, mercado e o organização. Um lixo! — Evandro (@fiotioficial) March 26, 2023

Por mim baniam o Drake do Brasil. — Lucas Silveira ✨ #VTQMV (@lucasfresno) March 26, 2023

Galera decepcionada com o Drake não vamos esquecer de sua última vinda ao Brasil: – Passou reto pelos fãs no aeroporto

– N quis comer nossa comida e nem beber nossa água

– Destratou geral no hotel

– Deu um puta piti e impediu a transmissão do seu show na tv Esse é o Drake — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) March 26, 2023

entao quer dizer que o drake, o maior arrombado que existe, agiu de novo como um arrombado?? estou surpreso — cauezão (@cauemoura) March 26, 2023

Eu amo quem cai no conto de que o artista cancelou no dia. Skrillex tá no Brasil faz uns 5 dias, não estava no Line e nem tinha show marcado. Ou seja, Drake cancelou pra equipe do @LollapaloozaBr, no mínimo, uns 7 dias ou mais. Eles seguraram a informação e vocês sabem o porque. — luar ao contrário (@raullopes) March 26, 2023