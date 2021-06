HBO Max chega ao Brasil: saiba tudo sobre o novo serviço de streaming

Plataforma disponibilizará franquias como ‘Harry Potter’, ‘Senhor dos Anéis’, ‘Invocação do Mal’, além de séries consagradas como ‘Friends’

Reprodução HBO Max chega aos EUA em maio de 2020



Depois de meses de espera, o HBO Max chegou ao Brasil nesta terça-feira, 29. O serviço de streaming contará com grandes franquias, como “Harry Potter” e “Senhor dos Anéis”, e séries queridas pelo público, como “Friends”. Desde que HBO Max foi liberado, a plataforma foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A assinatura do HBO Max permitirá o acesso a três telas simultâneas e a criação de até cinco perfis personalizados. O valor deste plano será de R$ 28,00 por mês, enquanto que o plano Mobile, voltado para usuários da plataforma em smartphones, custará R$ 19,97 por mês. Existirá a possibilidade de realizar downloads de conteúdos para assisti-los off-line. Além disso, os usuários poderão fazer um teste grátis por sete dias para conhecer o serviço.

Catálogo

O catálogo do HBO Max disponibilizará franquias de sucesso como “Harry Potter”, “Senhor dos Anéis” e “Matrix”, além de séries como “Friends”. Produções baseadas na DC, como “Mulher-Maravilha 1984”, “Coringa” e “Liga da Justiça de Zack Snyder”, e obras do Cartoon Network, como “Hora de Aventura”, “Scooby-Doo” e “O Incrível Mundo de Gumball”. Clássicos como “O Mágico de Oz” e “Casablanca” e produções recém lançadas no cinema, como “Space Jam: Um Novo Legado”, “Esquadrão Suicida” e “Duna” também estarão disponíveis na plataforma. O recém indicado ao Oscar “Judas e o Messias Negro” e lançamentos recentes como “Godzilla vs. Kong” e “Mortal Kombat” também estarão no serviço. Os assinantes ainda poderão desfrutar de jogos da Champions League da próxima temporada.

Outras novidades são: “The Flight Attendant”, comédia dramática com Kaley Cuoco; “Genera+ion”, série de drama juvenil com Justice Smith; “Raised by Wolves”, ficção científica produzida por Ridley Scott; “Nicki Minaj”, série documental sobre a cantora; “Selena + Chef”, programa culinário com Selena Gomez; e o concurso de dança “Legendary”. Além disso, haverá um novo capítulo de “Sex and The City” e a refilmagem de “Gossip Girl”. Produções locais também terão espaço na plataforma. Pabllo Vittar e Luísa Sonza, por exemplo, comandam o reality “Pop Divas”, já Angélica vai apresentar o programa de astrologia chamado “Jornada Astral”.