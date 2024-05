Dua Lipa lança novo álbum ‘Radical Optimism’

Projeto da artista, que traz os hits “Illusion”, “Training Season” e “Houdini”, já está disponível em todas as plataformas digitais

Reprodução/Instagram A Rolling Stone chamou o álbum de “felicidade pop”



A cantora Dua Lipa lançou nesta sexta-feira (3), seu aguardado álbum “Radical Optimism”. O novo projeto da artista traz 11 músicas, incluindo as estrondosas “Illusion” e “Training Season”, além do hit “Houdini”. Ouça o álbum completo aqui . “Eu compus esse álbum enquanto estava solteira”, diz Dua. “Sempre entrei no estúdio com alguma história engraçada e todas inspiraram músicas diferentes. Há uma honestidade que eu não tinha antes”, completa. Dua trabalhou com uma equipe de colaboradores, incluindo Kevin Parker, do Tame Impala, Caroline Ailin, Danny L. Harle e Tobias Jesso Jr.

Sobre o projeto, a artista acrescenta ainda: “As origens e formas de trabalhar de todos combinaram muito bem, como amigos e musicalmente. Éramos muito abertos um com o outro e senti que naquela sala poderia ficar vulnerável e falar livremente sobre minhas experiências. A musicalidade disso parecia tão rica e emocionante, e eu queria mergulhar e fazer parte disso”. Dua Lipa descreve “Radical Optimism” como um “pop psicodélico” e observa que “há pausas musicais e uma mistura de sons diferentes, e quando você ouve com os olhos fechados, abre um mundo muito visual”. O álbum foi inspirado na autodescoberta de Dua e compartilha da felicidade de ter clareza em situações que antes pareciam impossíveis de enfrentar. A Rolling Stone chamou o álbum de “felicidade pop”, ao mesmo tempo, em que observou que o projeto é “único e totalmente Dua Lipa: pop dançante e confiante, cheio de frases espirituosas”.

Radical Optimism – Tracklist completa: