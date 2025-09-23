Polícia Civil faz operação contra influenciador em Dubai que movimentou R$ 146 milhões no PIX

Principal alvo é influenciador Gabriel Spalone, que ostenta vida de luxo nas redes sociais e está foragido em Dubai, segundo a investigação

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, do DHPP, deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Dubai, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias por meio do sistema PIX. O grupo teria movimentado R$ 146 milhões por meio de laranjas e contas fraudulentas, segundo as investigações. O principal alvo da operação é o influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, que possui mais de 800 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Ele é apontado como líder do esquema e dono das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs de pagamentos e investimentos. Spalone está fora do país, em Dubai, e teve a prisão preventiva decretada, mas ainda não foi localizado.

A investigação começou em fevereiro de 2025, quando um banco identificou um movimento atípico: 607 transferências via PIX feitas em poucas horas a partir de 10 contas de uma empresa parceira da instituição, utilizando o serviço de PIX indireto, considerado irregular pela instituição. A operação fraudulenta movimentou R$ 146 milhões — sendo que R$ 100 milhões foram recuperados, mas o prejuízo ainda supera os R$ 39 milhões.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados nos bairros Vila Leopoldina, Jardim Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação, todos na capital paulista. Os presos foram levados para o prédio do DHPP, na região central de São Paulo. As investigações seguem para localizar Gabriel Spalone e identificar possíveis cúmplices e ramificações do esquema, que pode ter atingido outras instituições financeiras. A Coluna não conseguiu contato com a defesa, por isso o espaço segue aberto para manifestação.

