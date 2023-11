Dulce Maria, estrela do RBD, se manifesta sobre morte de fã de Taylor no Rio: ‘Terrível’

Mexicana ainda recordou do caso que ocorreu em 2006, quando o grupo realizou um show no Brasil e um tumulto provocou a morte de três fãs

Reprodução/Twitter/@DulceMaria Dulce Maria, estrela do RBD, durante show



Uma das estrelas do RBD, Dulce Maria lamentou a morte de Ana Benevides, que não resistiu às duas paradas cardíacas durante o show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, no último final de semana. “É algo terrível, para o qual não há palavras”, disse a mexicana. Em entrevista à uma emissora de TV, Dulce ainda recordou do caso que ocorreu em 2006, quando o RBD realizou um show no Brasil e um tumulto provocou a morte de três fãs. “Nós vivemos a coisa mas horrível pela qual se pode passar, mas graças a Deus, pela experiência que tivemos, cuidamos da segurança para que não se repetisse”, relembrou.