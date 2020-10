A Fazenda 12: Jojo corre pelada e acorda sem ideia do que aconteceu

Funkeira teve ressaca moral ao ultrapassar vários limites depois da festa da semana

Reprodução/Record Jojo Todynho causou na festa desta semana em A Fazenda 12



A festa da semana em A Fazenda 12 deu para atualizar bem o pacote de memes de Jojo Todynho. A funkeira foi quem mais causou durante a confraternização e ultrapassou alguns limites com a bebida. Na parte externa, Jojo deitou numa espreguiçadeira e pediu para Raissa Barbosa buscar um cobertor, pois já estava pronta pra dormir. Ao ser levada para dentro pela amiga, Jojo deitou no chão com os meninos no quarto para “aprender a nadar”. Ainda com Raissa insistindo para ir deitar, a cantora decidiu abrir o roupão e correr apenas de calcinha pela casa. Na manhã de sábado (25), Lucas Selfie tirou sarro de Jojo. “Você estava sem limites. Lembra de nadar pelada no chão do quarto?”, questionou. De ressaca, a cantora disse que não lembrava de nada. “Ela ficou pelada porque tirei a roupa dela”, contou Raissa. “Você lembra aqui nessa espreguiçadeira, perguntando onde estava sua coberta, dizendo que estava na sua cama?”, completou a amiga.

Veja os momentos:

O QUE ROLOU AQUI? KKKKKKKK pic.twitter.com/83Otm3t4Qm — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 24, 2020