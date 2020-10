‘Legalmente Loira 3’, com Reese Witherspoon, ganha estreia para 2022

“Legalmente Loira 3” teve sua data de estreia revelada nesta semana. A produção, que marcará o retorno de Reese Witherspoon ao papel da advogada patricinha, deve chegar aos cinemas mundiais em maio de 2022. O anúncio foi feito pelo estúdio MGM nas redes sociais. Em maio, o longa confirmou dois novos roteiristas para reescrever o projeto, anunciado ao público em 2018. Mindy Kaling, conhecida por “The Office”, “The Mindy Project” e “Eu Nunca…”, e Dan Goor, co-criador de “Brooklyn-Nine-Nine” e roteirista de “Parks and Recreation”, são os responsáveis por continuar a história de Elle Woods. Além de protagonista, Witherspoon também irá produzir o longa por meio de sua produtora Hello Sunshine.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD

— MGM Studios (@MGM_Studios) October 20, 2020