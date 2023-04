Em show de Gustavo Mioto, fogos de artifício atingem público e deixam feridos

Equipe do cantor disse que ele as pessoas envolvidas no camarim, pediu desculpas e se colocou à disposição

Reprodução/Instagram/gustavomioto Gustavo Mioto recebeu as pessoas atingidas no camarim após o show



Fogos de artifício disparados no show que o cantor Gustavo Mioto realizou em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, atingiram a plateia e deixaram feridos neste domingo, 16. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa do sertanejo afirmou que o incidente aconteceu devido a “uma falha de equipamento” no evento que acontecia a apresentação. Ainda de acordo com a equipe do cantor, as pessoas atingidas sofreram “lesões leves” e “foram prontamente atendidas no ambulatório local”. O número de pessoas feridas não foi especificado. Após o show, Gustavo recebeu os envolvidos no incidente em seu camarim. “O cantor prestou solidariedade e pedido de desculpas às mesmas, se colocando à disposição. A equipe e o empresário do cantor estão à frente do ocorrido e já estão em contato com as pessoas envolvidas prestando o suporte necessário”, informou a nota. Também foi divulgado que “uso do equipamento de efeitos será definitivamente suspenso dos próximos shows” do artista, que emplacou hits como Eu Gosto Assim, Com ou Sem Mim e Anti-amor.