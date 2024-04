Embarcações serão vistoriadas para entrar na área do show de Madonna em Copacabana

Segundo a Capitania dos Portos da cidade, a área marítima nas proximidades será interditada, para evitar possíveis acidentes

Faltando um pouco mais de duas semanas para o espetáculo gratuito da cantora Madonna, a cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber a multidão de fãs e turistas que devem ocupar a cidade. Com a expectativa de um público de 1 milhão de pessoas, o show da cantora, que não se apresenta no Brasil há 12 anos, está programada para 4 de maio, com início entre 21h30 e 21h45, na Praia de Copacabana. Uma das preparações vai ocorrer em alto mar.

Segundo a Capitania dos Portos da cidade, a área marítima nas proximidades será fechada, para evitar possíveis acidentes. Apenas as embarcações vistoriadas e identificadas por esta capitania serão autorizadas a entrar na área interditada. Os interessados em assistir à apresentação no local determinado deverão realizar vistoria prévia em suas embarcações nos seguintes períodos:

16 a 20 de abril (Terça-feira a Sábado)

22 a 27 de abril (Segunda-feira a Sábado)

29 abril a 01 de maio (Segunda-feira a Quarta-feira)

As vistorias acontecem das 09h às 12h e das 13h às 16h, nos locais abaixo mencionados: