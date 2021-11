Equipe de Chico Buarque nega que Adele plagiou música do cantor; compare canções

Muitas pessoas nas redes sociais viram semelhanças entre as canções ‘To be Loved’ e ‘Eu Te Amo’

Reprodução/Instagram/adele/chicobuarque/23.11.2021 Fãs acharam uma das novas músicas de Adele parecida com uma canção de Chico Buarque



Depois de lançar o aguardado álbum “30” na última sexta-feira, 19, a cantora Adele passou a ser acusada nas redes sociais de plagiar uma música de Chico Buarque e Tom Jobim. Muitas pessoas viram semelhanças no começo das músicas To be Loved, de Adele, e Eu Te Amo, lançada pelos brasileiros em 1980. Procurada pela Jovem Pan, a equipe de Chico Buarque disse que não há semelhanças nas introduções das canções e que essas acusações de plágio são apenas “coisas da internet”.

Essa não é a primeira vez que Adele é acusada de plagiar um artista brasileiro. Recentemente, a artista virou assunto por ter supostamente copiado uma música interpretada pelo cantor Martinho da Vila. O compositor Toninho Geraes chegou a entrar com uma ação contra a artista britânica afirmando que a música Million Years Ago, que faz parte do álbum “25”, era um plágio da canção Mulheres. A assessoria de imprensa do compositor falou na época que Adele já tinha sido notificada sobre a ação judicial, mas que os detalhes do processo não seriam divulgados. Compare as introduções das músicas de Adele e Chico Buarque: